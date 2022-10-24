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12:50, 24 октября 2022Экономика

Цены на газ в Европе упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Биржевые фьючерсы на газ в Европе упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Vitaliy Hrabar / Reuters

Стоимость природного газа в Европе в понедельник, 24 октября, падает более чем на 14 процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ноябрьские фьючерсы опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня. Таким образом они оказались на уровне, фиксировавшемся до начала ограничений поставок по «Северному потоку», и опустились более чем в три раза по сравнению с максимумом, который наблюдался после полной остановки прокачки в начале сентября.

По состоянию на 12:30 мск стоимость топлива скорректировалась до 1017 долларов за тысячу кубометров, что все равно более чем на 12 процентов ниже, чем в начале торгов.

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Поводом для такой динамики стала теплая погода в Европе, увеличение выработки ветрогенерации и снижение опасений по поводу обеспеченности региона газом в предстоящий зимний период.

Отдельно прекращению активности спекулянтов способствует снижение газовой зависимости от России, что повышает надежность поставок топлива в зимний период. Как указала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европа в сжатые сроки сумела заместить две трети российского газа и продолжает снижать зависимость от Москвы значительно быстрее, чем предполагалось.

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Платон Щукин
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