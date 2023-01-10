Стало известно о падении добычи газа в России

«Коммерсантъ»: добыча газа в России в 2022 году упала до минимума за шесть лет

Добыча природного газа в России по итогам 2022 года могла сократиться до минимума за шесть лет — на 11,8 процента в годовом выражении, до 672,57 миллиарда кубометров, стало известно газете «Коммерсантъ». Ниже добыча опускалась в 2016 году — до 640,2 миллиарда кубометров.

28 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что добыча газа компании сократилась на 20 процентов по сравнению с прошлым годом — до 412,6 миллиарда кубометров. Это произошло из-за снижения объемов экспорта в Европу после приостановки поставок по газопроводам «Ямал — Европа» и «Северный поток».

При этом конкуренты «Газпрома» смогли нарастить добычу газа. Так, у крупнейшего производителя сжиженного природного газа (СПГ) компании «НОВАТЭК» этот показатель вырос на 1,7 процента по сравнению с 2021 годом — до 83,6 миллиарда кубометров.

Собеседники издания полагают, что в 2023 году добыча газового монополиста может снизиться еще больше — на 30-40 миллиардов кубометров даже с учетом роста поставок в КНР по газопроводу «Сила Сибири». Снижение может произойти на таких месторождениях, как Заполярное и Бованенковское.

По мнению независимого эксперта Александра Собко, не следует ожидать существенного роста внутреннего потребления газа, который мог бы частично компенсировать снижение экспорта. Кроме того, на стагнирующем внутреннем рынке независимые производители претендуют на часть спроса. «Постепенно ситуацию может выправить программа газификации, но это процесс небыстрый»,— отметил эксперт.

Виталий Ермаков из ВШЭ оценил свободные производственные мощности компании из-за коллапса спроса на российский газ в Европе в 110-120 миллиардов кубометров. «Это огромные объемы, означающие недополученную прибыль в десятки миллиардов долларов и замороженные инвестиции»,— сказал он. Ермаков прогнозирует, что в этом году добыча «Газпрома» продолжит падать до уровня 380 миллиардов кубометров, а затем ожидается ее незначительный рост.

Ранее Алексей Миллер сообщал, что поставки газа в дальнее зарубежье по итогам года сократились до 100,9 миллиарда кубометров. Таким образом, экспорт российского газового гиганта упал на 46 процентов по сравнению с 2021 годом, до уровня 1990 года (тогда было 110 миллиардов кубометров).