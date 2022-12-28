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22:51, 28 декабря 2022Экономика

Стало известно о сокращении экспорта российского газа почти вдвое

Bloomberg: экспорт российского газа сократился до самого низкого уровня с начала столетия

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Экспорт российского газа на ключевые рынки в 2022 году сократился почти вдвое до самого низкого уровня с начала столетия. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

По его информации, поставки «Газпрома» в Европу, являвшуюся крупнейшим покупателем энергоресурсов, сокращаются на протяжении нескольких месяцев, в том числе из-за отказа ряда стран платить за топливо в рублях.

Отмечается, что сейчас газ поступает на европейскую территорию только через один из пунктов на границе России и Украины, а также по одной ветке газопровода «Турецкий поток» в Венгрию и Сербию. При этом Россия постепенно увеличивает экспорт в Китай.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что экспорт российского газового гиганта в 2022-м упал на 46 процентов по сравнению с 2021 годом, до уровня 1990 года.

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Марина Совина
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