«Газпром» раскрыл план по добыче газа в 2022 году

Миллер: «Газпром» в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубометров газа

«Газпром» по итогам 2022 года добудет 412,6 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер во время предновогоднего селекторного совещания.

«Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт», — рассказал он. Миллер уточнил, что 100,9 миллиарда кубометров пойдет на экспорт, а 243,1 миллиарда кубометров — будет поставлено из газотранспортной системы «Газпрома» российским потребителям.

Рассуждая о перспективах отрасли в целом, Миллер предположил, что мировой рынок газа будет быстро развиваться и в ближайшие два десятилетия потребление вырастет на 20 процентов. «Надо сказать, что наши потребители обеспечены газом на многие и многие десятилетия вперед», — указал он.

Говоря о самой компании, Миллер подчеркнул, что «Газпром» чувствует себя абсолютно финансово устойчивым и выполняет все долговые обязательства. По его словам, в этом году компания заплатит в бюджеты разных уровней более пяти триллионов рублей налогов.