Заполненность газохранилищ Германии оценили

Bild: ФРГ хватит запасов газа на текущую зиму даже в случае экстремально низких температур

Германии хватит запасов газа на текущую зиму даже в случае экстремально низких температур. Такую оценку дали эксперты ассоциации операторов подземных хранилищ газа ФРГ (INES), пишет издание Bild.

Уточняется, что хранилища страны снова могут быть заполнены до следующей зимы даже при условии полной остановки поставок российского газа по трубопроводам в Европу. Эксперты спрогнозировали снижение объемов топлива в немецких хранилищах в январе и феврале, однако, по их мнению, уже начиная с апреля операторы смогут вновь пополнять резервуары. Установленный законом целевой показатель к первому ноября этого года — заполненность на 95 процентов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Германии удалось сократить потребление газа из России до 20 процентов. Отмечалось, что в 2021 году этот показатель был равен 50 процентам. Германия компенсировала поставки российского газа, увеличив закупки топлива в Нидерландах, Бельгии и Франции.