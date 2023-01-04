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15:56, 4 января 2023Экономика

В Европе похвастались запасами газа

Еврокомиссия: газохранилища ЕС заполнены на 83%

Фото: Crystal Kwok / Unsplash

Еврокомиссия (ЕК) похвасталась запасами газа в регионе — представитель исполнительного органа ЕС Дана Спинант сообщила о заполненности газохранилищ на 83 процента, пишет ТАСС.

По ее словам, этот объем на 13 процентов превышает показатель прошлого года. «Ситуация в этом году лучше, чем в среднем в предыдущие годы», — подчеркнула Спинант.

Как сообщает РИА Новости, другой представитель ЕК — Тим Макфи — назвал текущий уровень запасов «очень хорошим» для этого периода года и заявил, что из-за теплой погоды спрос на газ был снижен.

Аномально высокие температуры и высокая доля ветрогенерации в выработке электроэнергии сохранялись в Европе большую часть декабря, в связи с чем страны начали отбирать меньше газа из подземных хранилищ (ПХГ) и наращивать закачку топлива. На этом фоне газ начал стремительно дешеветь — 4 января цена февральских фьючерсов на газ по индексу TTF опустилась до минимума почти за год, оказавшись ниже 750 долларов за тысячу кубометров впервые с 18 февраля.

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Софья Ермакова
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