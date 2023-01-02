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10:26, 2 января 2023Экономика

Стало известно о рекордной закачке газа в европейские хранилища

GIE: закачка газа в европейские ПХГ по итогам декабря 2022 года побила рекорд

Фото: Jens Koehler / Imago / Globallookpress.com

По итогам декабря 2022 года закачка газа в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) побила рекорд для этого месяца с 2011 года. Об этом стало известно ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), пишет ТАСС.

Уточняется, что европейские ПХГ в декабре пополнились на 2,55 миллиарда кубометров. При этом отбор газа из хранилищ составил 12,54 миллиарда кубометров и оказался минимальным за последние три года.

Тенденция объясняется тем, что большую часть декабря температуры в Европе соответствовали климатической норме или превышали ее. Вместе с тем отмечается, что середина месяца была холоднее нормы, в связи с чем произошел рекордный отбор газа из ПХГ в течение нескольких дней.

Помимо того, указано, что в декабре поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы стали абсолютно рекордными за все время наблюдений GIE. Они составили 11,96 миллиарда кубометров.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе обвалились. В ходе торгов 30 декабря стоимость февральских фьючерсных контрактов на хабе TTF упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров — это произошло впервые с 11 февраля.

Консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин пояснил, что цены на газ снижаются из-за теплой и ветреной погоды и высокого уровня заполненности ПХГ. Вместе с тем он счел, что фундаментальная проблема дефицита СПГ на мировом рынке и конкуренция Европы и Азии за энергоносители останется актуальной и в 2023 году.

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Маргарита Щигарева
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