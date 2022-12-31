Снижение цен на газ в Европе объяснили

Консультант Тимонин: цены на газ в Европе снижаются из-за теплой ветреной погоды

Биржевые цены на газ в Европе снижаются из-за теплой и ветреной погоды и высокого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом РИА Новости рассказал консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин.

Он напомнил, что на прошлой неделе температура в регионе вернулась к нормальным историческим значениям. Это обусловило сокращение потребления газа из хранилищ. Ветреная погода, в свою очередь, привела к росту генерации ВЭС и также снизила спрос на газ, объяснил специалист.

Кроме того, в настоящее время объемы запасов газа в европейских ПХГ существенно превышают средние исторические значения. Сейчас показатель составляет 83 процента, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

В то же время, отмечает эксперт, данные факторы можно считать краткосрочными. Он считает, что фундаментальная проблема дефицита СПГ на мировом рынке и конкуренция Европы и Азии за энергоносители останется актуальной и в 2023 году. Поэтому нельзя исключать нового скачка цен, отметил Тимонин.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе обвалились. В ходе торгов 30 декабря стоимость февральских фьючерсных контрактов на хабе TTF упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров — это произошло впервые с 11 февраля. В нижней точке стоимость газа достигала 791 доллара за тысячу кубометров.

В настоящее время в Европе прогнозируют теплую погоду и высокую долю ветрогенерации в выработке электроэнергии, в связи с чем страны начали отбирать меньше газа из подземных хранилищ (ПХГ) и наращивать закачку топлива. Середина отопительного сезона в Европе приходится на 15 января, и если в дальнейшем в регион не придут экстремальные холода, то странам удастся избежать усугубления энергетического кризиса.