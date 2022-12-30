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16:52, 30 декабря 2022Экономика

Цены на газ в Европе рухнули до минимума с февраля

Стоимость газа в Европе упала почти на 12 процентов до минимума с 21 февраля
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

В ходе торгов 30 декабря цена газа в Европе рухнула почти на 12 процентов — стоимость февральских фьючерсов на хабе TTF опускалась ниже отметки в 850 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В нижней точке цена упала до 839 долларов за тысячу кубометров — минимума с 21 февраля. На момент написания материала стоимость скорректировалась до 855 долларов за тысячу кубометров. По сравнению с августовскими максимумами, когда газ торговался на уровне трех тысяч долларов за тысячу кубометров, топливо подешевело почти в четыре раза.

Газ продолжает дешеветь на фоне аномально теплой погоды в Европе. Согласно прогнозам синоптиков, которые приводит агентство Bloomberg, в некоторых городах региона температура в первый день нового года будет достигать 15-18 градусов. Середина отопительного сезона в Европе приходится на 15 января, и если в дальнейшем в регион не придут экстремальные холода, то странам удастся избежать усугубления энергетического кризиса.

Котировки TTF1! от TradingView

Мягкая погода поспособствовала тому, что страны начали отбирать меньше газа из подземных хранилищ (ПХГ) и наращивать закачку топлива. Например, за последнюю неделю Германия закачала в хранилища больше газа, чем потратила. На данный момент ПХГ страны заполнены на 88,8 процента, что почти на 15 процентных пункта превышает средний показатель за десять лет.

В конце декабря Совет Евросоюза окончательно утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около двух тысяч долларов за тысячу кубометров). Мера вступит в силу 15 февраля 2023 года и будет действовать один год. Механизм корректировки рынка направлен на защиту граждан и экономики от чрезмерно высоких цен. В России отреагировали на установление потолка предупреждением о возможном дефиците газа в Европе. Так, вице-премьер страны Александр Новак заявил, что мера провоцирует глубокий долгосрочный кризис и дестабилизацию в регионе.

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Мария Грушко
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