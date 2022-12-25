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16:33, 25 декабря 2022Экономика

Новак предупредил о дефиците газа в Европе

Вице-премьер России Новак: Европа неминуемо столкнется с дефицитом газа в 2022 году

Фото: Shutterstock

Вице-премьер России Александр Новак предупредил о дефиците газа в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Новак считает, что «Европа неминуемо столкнется с дефицитом газа в 2022 году». Он отметил, что за счет фоне падения производства удобрений, металлургии, газохимии европейские страны уже снизили потребление на 40-50 миллиардов кубометров, а решение о введении потолка цен на газ и нефть приведет к глубокому и долгосрочному кризису.

Что касается роста добычи газа в Норвегии и Великобритании, то он будет кратковременным из-за ограниченности ресурсов, заявил Новак. «Если говорить про СПГ, то здесь тоже нет гарантий. При увеличении потребления в азиатско-тихоокеанском регионе Европа также неминуемо столкнется с дефицитом», — заключил он.

Ранее вице-премьер предсказал новый виток мирового энергокризиса в течение 5-10 лет. По словам Новака, это связано с тем, что западные нефтегазовые компании сейчас выводят средства из отрасли в виде дивидендов и не инвестируют. Он пояснил, что в результате этого объемов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет недостаточно, а мир столкнется с дефицитом.

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Евгений Шульгин
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