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11:37, 25 декабря 2022Экономика

Новак предсказал новый виток энергокризиса

Вице-премьер Новак предсказал новый виток энергокризиса в течение 5-10 лет

Фото: Иван Федоров / РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак предсказал новый виток мирового энергокризиса в течение 5-10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новака, это связано с тем, что сейчас западные нефтегазовые компании сейчас выводят средства из отрасли в виде дивидендов и не инвестируют. Он пояснил, что в результате этого объемов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет недостаточно, а мир столкнется с дефицитом. Новак считает, что большие всего эти проблемы коснутся Европы.

Вице-премьер объяснил, что введение санкций и регулирование рынков помогает западным странам получать «сиюминутные выгоды, но исключительно политические, не экономические». В долгосрочной перспективе это приведет к дестабилизации в Европе и кризису, заключил Новак.

Ранее он заявил, что ресурсы страны невозможно заместить и отрезать от мирового рынка. «Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов», — сказал Новак. Он подчернкул, что Россия является крупнейшим энергетическим игроком.

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Евгений Шульгин
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