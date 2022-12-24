Новак заявил о невозможности отрезать Россию от мирового рынка энергоресурсов

Вице-премьер Новак: российские ресурсы невозможно заместить и отрезать от мирового рынка

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ресурсы страны невозможно заместить и отрезать от мирового рынка. Его слова приводит ТАСС.

«Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов», — сказал он.

Новак заявил, что Россия является крупнейшим энергетическим игроком. «Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций. В этом плане мы оптимистичны и ставим перед собой только амбициозные задачи <...> Это 20 процентов мирового экспорта газа, более 20 процентов нефти, [Россия] является третьей в мире по поставкам угля», — добавил он.

Ранее Новак заявил, что Россия собралась увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в два, а затем и в три раза в ближайшие годы. Сначала страна нарастит выпуск топлива до 60 миллионов тонн в год, а потом выйдет на уровень в 100 миллионов. По оценке Новака, текущий объем производства в России составляет 36 миллионов тонн СПГ.