Россия собралась увеличить производство СПГ в три раза

Вице-премьер Новак: Россия в ближайшие годы увеличит производство СПГ до 60 миллионов тонн

Россия собралась увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в два, а затем и в три раза в ближайшие годы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер Александр Новак.

Сначала страна нарастит выпуск топлива до 60 миллионов тонн в год, а потом выйдет на уровень в 100 миллионов. По оценке Новака, текущий объем производства в России составляет 36 миллионов тонн СПГ. «Ставим перед собой еще более амбициозные задачи — выйти на уровень 60 миллионов тонн в ближайшие три-четыре года, затем до 100 миллионов тонн. И это тот ресурс, который будет распределяться по всем рынкам», — подчеркнул он.

Российские энергоресурсы все еще востребованы в мире, несмотря на введение эмбарго, добавил вице-премьер. Хотя ЕС перестал закупать российскую нефть, европейский рынок газа остается актуальным для России. Однако, по словам Новака, потолок цен на газ может привести к переходу поставщиков газа на другие площадки, где нет таких ограничений.

Вице-премьер допустил, что в случае активации такого механизма будет происходить перераспределение объемов — газ будет искать другие рынки, а в ЕС начнется дефицит. Россия, в частности, уже запланировала перераспределение поставок газа из Европы на другие направления.

Тем временем Европа продолжает расширять мощности по приему СПГ. 17 декабря в Германии был запущен первый терминал для регазификации в городе Вильгельмсхафен. Присутствовавший на церемонии открытия канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что власти страны сделают все, чтобы стать независимыми от поставок российского газа. В будущем в стране хотят создать большое количество аналогичных терминалов. Так, строительство уже запланировано в Лубмине, Брунсбюттеле и Штаде.