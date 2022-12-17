В Германии запустили первый плавучий терминал для приема СПГ

В Германии открылся первый плавучий терминал для приема сжиженного природного газа

Первый в ФРГ терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) запустили в городе Вильгельмсхафен в субботу, 17 декабря. В торжественной церемонии открытия приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр экономики и энергетики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер, передает ТАСС.

По словам главы правительства Германии, открытие плавучего СПГ-терминала является важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности страны. Политик подчеркнул, что власти ФРГ сделают все, чтобы стать независимыми от поставок российского газа.

При этом Шольц отметил, что в будущем в стране хотят создать большое количество аналогичных терминалов. Так, строительство уже запланировано в Лубмине, в Брунсбюттеле и в Штаде. «В этом отношении это хороший день для нашей страны и хороший знак для всего мира, что экономика Германии сможет оставаться сильной», — добавил канцлер.

Ранее в декабре стало известно, что планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва из-за метеоусловий. Так, погода может вынудить отложить ввод в эксплуатацию некоторых проектов, которые планировалось запустить до конца 2022 года.