Цены на газ в Европе упали до минимума почти за год

Цены на газ в Европе опустились ниже $750 за тыс кубометров впервые с 18 февраля

Цена февральских фьючерсов на газ по индексу TTF 4 января опустилась до минимума почти за год, оказавшись ниже 750 долларов за тысячу кубометров впервые с 18 февраля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В нижней точке стоимость газа в Европе падала до 741,4 доллара за тысячу кубометров (минус 7,8 процента к предыдущему закрытию торгов). По состоянию на 10:44 падение замедлилось до 760,3 доллара за тысячу кубометров (минус шесть процентов).

Котировки начали резко падать с середины декабря. В декабре 2022 года в Европе сохранялась аномально теплая погода и высокая доля ветрогенерации в выработке электроэнергии, в связи с чем страны начали отбирать меньше газа из подземных хранилищ (ПХГ) и наращивать закачку топлива.

Кроме того, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), в декабре поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему ЕС установили абсолютный рекорд за все время наблюдений. Как отмечал Bloomberg, середина отопительного сезона в Европе приходится на 15 января, и если в дальнейшем в регион не придут экстремальные холода, то странам удастся избежать усугубления энергетического кризиса.