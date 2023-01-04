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17:35, 4 января 2023Экономика

Польша нарастила импорт газа по морю в полтора раза

Orlen: Польша нарастила импорт СПГ в 2022 году на 57%, до 4,4 млн тонн

Фото: Viktor Hesse / Unsplash

Польша нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году более чем в полтора раза (плюс 57 процентов), до 4,4 миллиона тонн, пишет РИА Новости со ссылкой на данные местного топливного концерна Orlen.

По данным компании, в 2022 году в терминал в Свиноуйсьце «прибыли 58 судов с СПГ, что является самым большим за всю историю газопорта». Из них 36 прибыли из США, а вторым по величине поставщиком оказался Катар — оттуда пришло 18 танкеров. Польша также закупала сжиженный газ у Нигерии (две поставки), Тринидада и Тобаго и у Египта (по одной поставке).

В Orlen подчеркнули, что увеличение поставок газа по морю позволило полностью обеспечить энергетическую безопасность польских потребителей, несмотря на сложную ситуацию на европейском рынке. Компания рассчитывает, что в 2023 США останется главным поставщиком СПГ в Польшу, так как страна заключила два долгосрочных контракта с американскими компаниями Chenier и Venture Global с общим целевым объемом почти три миллиона тонн в год.

Ранее представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила о заполненности газохранилищ на 83 процента. По ее словам, этот объем на 13 процентов превышает показатель прошлого года. На этом фоне 4 января цена февральских фьючерсов на газ по индексу TTF опустилась до минимума почти за год, оказавшись ниже 750 долларов за тысячу кубометров впервые с 18 февраля.

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Софья Ермакова
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