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19:12, 10 января 2023Экономика

Европейской экономике предсказали рост вместо падения

Bloomberg: Goldman Sachs больше не прогнозируют рецессию в еврозоне

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Экономисты Goldman Sachs больше не прогнозируют рецессию в еврозоне после того, как в конце 2022 года экономика оказалась более устойчивой, цены на природный газ резко упали, а Китай отказался от коронавирусных ограничений раньше, чем ожидалось. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты предсказывают, что ВВП вырастет на 0,6 процента в этом году, прошлый прогноз предусматривал падение на 0,1 процента. Экономисты также считают, что инфляция снизится быстрее, чем предполагалось, примерно до 3,25 процента к концу 2023 года.

Влияние санкций ЕC против России на экономику самой Европы пока остается незначительным и ограничено несколькими секторами, говорилось в декабрьском исследовании Еврокомиссии.

В октябре генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его словам, США, возможно, также движутся в эту сторону.

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Платон Щукин
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