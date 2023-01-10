Европейской экономике предсказали рост вместо падения

Bloomberg: Goldman Sachs больше не прогнозируют рецессию в еврозоне

Экономисты Goldman Sachs больше не прогнозируют рецессию в еврозоне после того, как в конце 2022 года экономика оказалась более устойчивой, цены на природный газ резко упали, а Китай отказался от коронавирусных ограничений раньше, чем ожидалось. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты предсказывают, что ВВП вырастет на 0,6 процента в этом году, прошлый прогноз предусматривал падение на 0,1 процента. Экономисты также считают, что инфляция снизится быстрее, чем предполагалось, примерно до 3,25 процента к концу 2023 года.

Влияние санкций ЕC против России на экономику самой Европы пока остается незначительным и ограничено несколькими секторами, говорилось в декабрьском исследовании Еврокомиссии.

В октябре генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его словам, США, возможно, также движутся в эту сторону.