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21:40, 31 октября 2022Экономика

Генсек ОПЕК предсказал Европе и США скорую рецессию

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы и США ожидает рецессия

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его словам, США, возможно, также движутся в эту сторону. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, эти экономические проблемы могут повлиять на нефтяной спрос. «И поэтому наш прогноз показывает, что сейчас в ближайшие месяцы будет назревать профицит. И это было главной причиной, по которой в октябре мы решили действовать на опережение», — сказал он.

Глава ОПЕК добавил, что профицит предложения на рынке нефти будет присутствовать в четвертом квартале и в начале следующего года. По его словам, аналогичные прогнозы делает не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентство (МЭА), а также другие аналитики.

«Некоторые говорят, что мы уже вошли в стадию рецессии, но будет ли она жесткой или нет — это другой вопрос», — сказал он.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что большинство экономик западных стран уже вошли в фазу рецессии, остальные, вероятно, окажутся в ней по итогам третьего квартала. При этом на выход из этой фазы могут потребоваться годы, считает он.

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Марина Совина
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