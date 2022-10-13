Всем европейским странам предрекли уход в рецессию

Аналитик спрогнозировал уход в рецессию для всех европейских стран по итогам года

Большинство экономик западных стран уже вошли в фазу рецессии, остальные, вероятно, окажутся в ней по итогам третьего квартала. При этом, на выход из этой фазы могут потребоваться годы. Об этом в разговоре с Лентой.ру заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Критерии, позволяющие судить о том, что экономика вошла в рецессию, следующие: два отчетных периода, чаще всего, два квартала экономика должна показывать отрицательную динамику по ВВП, — сказал аналитик. — При этом, может использоваться ряд оговорок. Экономику США, например, еще не относят к рецессии, хотя она уже находится в минусе на протяжении длительного периода».

Многие западные экономики, по словам Самиева, уже вступили в фазу рецессии. Еще больше их станет по итогам третьего квартала. По итогам четвертого — в рецессию вступят все страны Европы.

Из-за общего кризиса, рекордного роста цен на энергоносители, Европу ждет глобальная деиндустриализация и, соответственно, рост безработицы. Два этих фактора будут и дальше раскручивать спираль рецессии Павел Самиев аналитик

«Еще два-три года экономика в еврозоне будет отрицательной, а, значит, будет банкротиться и закрываться еще большее число предприятий, безработица продолжит расти, только увеличивая глубину кризиса», — подчеркнул аналитик.

Рецессия не завершится, пока не будет найдена альтернатива российскому газу, который стал не только дорогим, но и недоступным. Сейчас Самиев считает возможным только частичное замещение российских поставок.

«А вот США через два-три квартала могут и вернуться к росту экономики. Вопрос тут только в том, как поведет себя ЦБ: на фоне борьбы с инфляцией он повышает ключевую ставку, что само по себе провоцирует рецессию. В целом, с подобной дилеммой сталкиваются сейчас все регуляторы», — заметил собеседник «Ленты.ру».

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