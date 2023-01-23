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14:40, 23 января 2023Экономика

Цены на газ в Европе упали

Цены на газ в Европе упали на 5 процентов
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Цены на газ в Европе снижаются в ходе торгов 23 января. Стоимость февральских фьючерсов по индексу TTF на момент написания материала теряет почти 5 процентов, достигая 725 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В ближайшие дни спрос на газ может несколько вырасти на фоне сохраняющейся холодной погоды, однако к следующей неделе ожидается, что температура поднимется выше сезонной нормы, отмечает Bloomberg.

При этом показатель заполненности газовых хранилищ в регионе (78 процентов) остается существенно выше среднего уровня на эти даты за пять лет — 58 процентов. Такие запасы, как и значительный импорт сжиженного природного газа (СПГ), помогают Европе преодолевать зиму без значительных сложностей.

Вопрос стоимости газа, показывавшей резкий рост в 2022 году на фоне существенного сокращения поставок из России, был одним из аргументов для тезисов о рисках рецессии для европейской экономики. По мере стабилизации ситуации специалисты стали ожидать, что ВВП еврозоны по итогам текущего года продолжит рост.

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Платон Щукин
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