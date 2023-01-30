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22:36, 30 января 2023Экономика

Германия решила ограничить импорт СПГ из России

Bloomberg: Германия хочет ограничить импорт российского СПГ

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия решила ограничить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные документы. Уточняется, что данные меры являются одним из шагов по сокращению зависимости Берлина от поставок российских энергоресурсов.

«Согласно правительственному документу, правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ», — пишет издание.

Агентство приводит слова заместителя министра энергетики Патрика Грайхена, который заявил, что власти страны не поддерживают закупки СПГ у России и предупредили компании о готовности предпринять меры для того, чтобы остановить подобные закупки. Компании также обяжут отчитываться о происхождении крупных закупок СПГ.

Ранее глава Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии Клаус Мюллер упрекнул жителей страны в недостаточной экономии газа. По его словам, из-за низких температур уровень заполнения газохранилищ в ФРГ падает.

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Марина Совина
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