Жителей Германии упрекнули в недостаточной экономии газа

Глава ФСА Германии Мюллер заявил, что немцы экономят слишком мало газа

Глава Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии Клаус Мюллер упрекнул жителей страны в недостаточной экономии газа. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, из-за низких температур уровень заполнения газохранилищ в ФРГ падает. «В третью календарную неделю мы экономим мало газа из-за температуры», — отметил он.

Мюллер добавил, что промышленные компании на неделе снизили потребление на 10 процентов. На предыдущей неделе данный показатель уменьшился на 34 процента. Он также сообщил, что частное потребление на текущей неделе снизилось на 9 процентов.

Ранее Министерство экономики Германии на запрос депутатов Левой партии заявило, что стране понадобится еще три года, чтобы создать мощности по приему сжиженного природного газа, которые позволят полностью заместить трубопроводные поставки российского топлива.

Ожидается, что к 2026 году Германия построит инфраструктуру для приема 56 миллиардов кубометров СПГ — столько трубопроводного газа страна импортировала из России в 2021 году.