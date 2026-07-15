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16:02, 15 июля 2026Экономика

Шторм с градом обрушится на восемь регионов России

МЧС: Ливни с грозами и градом обрушатся 15 июля на восемь регионов России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В среду, 15 июля, ливни с грозами и градом обрушатся на восемь регионов России. Об опасном шторме предупредили в главном управлении МЧС.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 15 июля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта», — заявили в ведомстве.

Такой прогноз сделали для Приморского и Хабаровского краев, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, а также Ставропольского края.

Причинами чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать мощные дожди, грозы, град, а также штормовой ветер со скоростью от 25 метров в секунду.

Ранее об обильных дождях предупредили жителей Москвы. По прогнозам синоптиков, за июль в столице выпадет около 85-90 миллиметров осадков — это немного выше климатической нормы для второго летнего месяца.

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