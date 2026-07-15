Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
16:04, 15 июля 2026Спорт

В Еврокомиссии заявили о невозможности лишить МОК финансирования из-за возвращения России

Представитель Еврокомиссии: Мы не согласны с МОК, но не можем лишить его финансирования
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Urs Lindt / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Еврокомиссии заявили о невозможности лишить Международный олимпийский комитет (МОК) финансирования из-за возвращения России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы совершенно не согласны с этим решением МОК. Но я хочу прояснить очень важную вещь, Еврокомиссия не финансирует Международный олимпийский комитет, это очень важно. Поэтому она не может лишить его европейского финансирования», — заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Ранее стало известно, что Эстония, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания обратились к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием прекратить финансирование МОК и других спортивных организаций, отменяющих ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов. Они предложили исключить спортивные структуры из программы Erasmus+ и других мер поддержки Европейского союза.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Путин готов скоро заключить сделку». Трамп сделал заявления о переговорах по Украине и дал прогноз, когда конфликт завершится
    Россиянам дали советы по экономии топлива
    Желание помочь российской контрразведке обернулось для подростка встречей с силовиками
    Предсказано наиболее вероятное решение по ключевой ставке
    Американские «дешевые» корабли назвали ошибкой за сто миллиардов
    Лисовец оценил девушек с популярной прической фразой «отличить одну от другой невозможно»
    Коровы насмерть затоптали пожилого мужчину
    Названо главное последствие удорожания перевозок из Китая в Россию
    Диетолог опроверг популярную теорию о правильном питании
    В Госдуме призвали к ударам по центрам принятия решений на Украине для завершения СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok