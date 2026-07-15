В Еврокомиссии заявили о невозможности лишить МОК финансирования из-за возвращения России

Представитель Еврокомиссии: Мы не согласны с МОК, но не можем лишить его финансирования

В Еврокомиссии заявили о невозможности лишить Международный олимпийский комитет (МОК) финансирования из-за возвращения России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы совершенно не согласны с этим решением МОК. Но я хочу прояснить очень важную вещь, Еврокомиссия не финансирует Международный олимпийский комитет, это очень важно. Поэтому она не может лишить его европейского финансирования», — заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Ранее стало известно, что Эстония, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания обратились к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием прекратить финансирование МОК и других спортивных организаций, отменяющих ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов. Они предложили исключить спортивные структуры из программы Erasmus+ и других мер поддержки Европейского союза.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.