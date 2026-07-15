Отец раскачивал ребенка на руках и случайно выбросил его из окна отеля на Кипре

The Sun: Отец случайно выбросил трехлетнего сына из окна отеля в Хлораке на Кипре

Приехавший на отдых с семьей турист случайно расправился со своим сыном, выбросив его из окна отеля на Кипре. Об этом сообщила газета The Sun.

Трагедия произошла 12 июля в Хлораке, Пафос. Отец и дедушка ребенка сразу после заселения вышли из номера, чтобы дождаться машины и поехать на ужин. При этом отец раскачивал трехлетнего сына на руках из стороны в сторону, но не удержал ребенка.

Выскользнув из рук, мальчик вылетел в открытое окно на четвертом этаже и рухнул на землю, получив черепно-мозговую травму. Маленького путешественника госпитализировали, однако в больнице врачи констатировали его смерть.

Мужчину обвинили в преступлении по неосторожности и заключили под стражу. 13 июля он предстал перед судом и расплакался. Офицеры попросили отсрочку дела для выяснения результатов анализов на наличие алкоголя в крови — они оказались отрицательными. Расследование по делу продолжается.

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