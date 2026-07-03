Россиянка упала с восьмого этажа кондоминиума и не выжила в Таиланде

Россиянка упала с восьмого этажа после семейной ссоры и не выжила в Таиланде

Россиянка упала с восьмого этажа кондоминиума после семейной ссоры и не выжила в Таиланде. Об этом пишет издание The Thaiger.

Трагедия произошла 2 июля на Пхукете в районе Кату. Под зданием полиция обнаружила бездыханную 31-летнюю москвичку. Ее муж рассказал, что они проживали вместе с годовалым ребенком.

Выяснилось, что спор, предшествующий падению, возник из-за финансовых проблем и превышения разрешенного срока пребывания в стране Азии. Полиция продолжает расследование трагедии.

Ранее бездыханного 22-летнего россиянина нашли под окнами люксового кондоминиума в Таиланде. К моменту приезда полиции и медиков соотечественник был еще жив, но находился в критическом состоянии.