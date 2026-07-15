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15:58, 15 июля 2026Спорт

Призер Олимпиады Богословская назвала шуткой гид против сексуализации атлеток

Богословская о гиде European Athletics против сексуализации: «Милая шутка», проблемы нет
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Серебряный призер Олимпиады-1992 по легкой атлетике Ольга Богословская назвала «милой шуткой» рекомендации Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) и Европейского вещательного союза (EBU) для операторов, направленные против сексуализации женщин в трансляциях. В беседе с RT спортсменка заявила, что в легкой атлетике такой проблемы никогда не существовало, а новый гид сочла раздутой историей.

«Отношусь к этому как к милой шутке. Такое ощущение, что European Athletics больше нечем заняться, кроме как изобретать подобные законы. В легкой атлетике подобное никогда не было проблемой. Мне кажется, это раздутая история. Возможно, где-то на заштатных турнирах операторы могли позволить себе лишнего, но не на крупных соревнованиях», — сказала Богословская.

Она подчеркнула, что на серьезных стартах все вещатели работают в пределах профессиональных норм и понимают, с каких ракурсов можно снимать спортсменок. По словам призера Олимпиады, речь не идет о ситуациях, «когда барышням в юбках оператор вдруг решил заглянуть под них».

«Все девчонки с очень хорошими фигурами и с удовольствием носят купальники. Не вижу никакой проблемы», — заключила Богословская. Ранее European Athletics и EBU выпустили для телевизионных режиссеров и операторов специальный гид с правилами съемки женщин-атлеток, чтобы избежать объективации и унижения достоинства спортсменок в прямых эфирах.

Ранее заслуженный фигурист Евгений Плющенко заявил о деградации российского фигурного катания, после того, как его сына Александра не взяли в сборную России. Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана.

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