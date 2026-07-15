Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:00, 15 июля 2026Мир

Мерц испугался неготовности Германии к обороне

Мерц заявил, что его беспокоит неготовность Германии к обороне
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия пока не достигла необходимого уровня оборонной готовности. Его слова передает ТАСС.

«Меня беспокоит то, что мы в настоящее время еще не находимся там, где должны бы находиться, ведь мы видим угрозу, которая перед нами предстает воочию каждый день», — сказал политик.

При этом Мерц подчеркнул, что Германия стремительно пытается наверстать упущенное в сфере обороны и делает это быстрее, чем любая другая страна.

Ранее канцлер Германии исключил участие России в оформлении гарантий безопасности для Украины. По его словам, соответствующие решения будут принимать Киев и его партнеры, а не Москва.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Путин готов скоро заключить сделку». Трамп сделал заявления о переговорах по Украине и дал прогноз, когда конфликт завершится
    Россиянам дали советы по экономии топлива
    Желание помочь российской контрразведке обернулось для подростка встречей с силовиками
    Предсказано наиболее вероятное решение по ключевой ставке
    Американские «дешевые» корабли назвали ошибкой за сто миллиардов
    Лисовец оценил девушек с популярной прической фразой «отличить одну от другой невозможно»
    Коровы насмерть затоптали пожилого мужчину
    Названо главное последствие удорожания перевозок из Китая в Россию
    Диетолог опроверг популярную теорию о правильном питании
    В Госдуме призвали к ударам по центрам принятия решений на Украине для завершения СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok