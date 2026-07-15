Мерц испугался неготовности Германии к обороне

Мерц заявил, что его беспокоит неготовность Германии к обороне

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия пока не достигла необходимого уровня оборонной готовности. Его слова передает ТАСС.

«Меня беспокоит то, что мы в настоящее время еще не находимся там, где должны бы находиться, ведь мы видим угрозу, которая перед нами предстает воочию каждый день», — сказал политик.

При этом Мерц подчеркнул, что Германия стремительно пытается наверстать упущенное в сфере обороны и делает это быстрее, чем любая другая страна.

Ранее канцлер Германии исключил участие России в оформлении гарантий безопасности для Украины. По его словам, соответствующие решения будут принимать Киев и его партнеры, а не Москва.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно.