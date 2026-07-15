Собчак задала вопрос посмеявшемуся над полками российского магазина бывшему сотруднику ФБК

Собчак ответила экс-сотруднику ФБК Ляскину, посмеявшемуся над полками российского магазина

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак ответила на пост бывшего сотрудника ФБК (включен Минюстом в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан экстремистской, террористической, нежелательной организацией и запрещен в России) Николая Ляскина, который посмеялся над фото с полками российского магазина из-за обилия бутылок с подсолнечным маслом. Публикацию она разместила в своем канале в Telegram.

Собчак опубликовала скриншот поста Ляскина в X, в котором он выложил фотографию из российского гипермаркета. На снимке представлены полки, заставленные подсолнечным маслом разных брендов. «Когда попросили не допускать пустых прилавков», — прокомментировал он снимок.

«Я аккуратно поинтересуюсь: а что еще должно стоять на прилавках с маслом, кроме семи тысяч видов этого самого масла, ***?» — написала в ответ на фотографию Собчак.

Многие пользователи X тоже высмеяли автора публикации. «А что не так? Слишком много масла?», «Ничего себе. В отделе, где продается подсолнечное масло, была замечена полка с подсолнечным маслом», «На полках подсолнечного масла стоит подсолнечное масло. Невероятная подлость режима», — ответили они Ляскину.

Ранее Собчак рассказала, что друзья-эмигранты постоянно спрашивают ее о причине отказа от переезда в другую страну. Как заявила журналистка, она не представляет себя живущей нигде, кроме как в России.