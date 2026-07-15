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15:59, 15 июля 2026Экономика

Аналитик предсказал цены на нефть к осени

Аналитик Пасечник: Цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель к осени
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стоимость нефти может достичь 100 долларов за баррель к осени. Такой уровень цен предсказал в эфире «Радио КП» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при правительстве России Александр Пасечник.

По мнению эксперта, стоимость сырья может подскочить в связи с эскалацией вокруг Ормузского пролива и сокращением мировых запасов. Если удары в регионе, атаки и захваты танкеров, а также сокращение числа судовладельцев, готовых направлять суда через опасный маршрут, сохранятся, нефть продолжит дорожать сперва до 90, а затем и до 100 долларов за баррель.

Рынки уже учитывают часть геополитических рисков в стоимости сырья — это «военная премия» в цене барреля. При этом вероятность дальнейшей эскалации сохраняется, в то время как высокие цены выгодны странам-экспортерам, включая монархии Персидского залива. С другой стороны, для государств, зависимых от импорта энергоресурсов, рост стоимости сырья создает дополнительные экономические и промышленные риски.

В ходе торгов в среду, 15 июля, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent ускорила рост и превысила 86 долларов за баррель. К 11:12 по московскому времени сырьевые котировки вплотную приблизились к 86,5 доллара за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 2,05 процента. На пике котировки достигали 86,55 доллара.

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