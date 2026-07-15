Раскрыта неочевидная опасность плохого качества сна для мозга

NA: Плохое качество сна вызывает похожие на болезнь Альцгеймера изменения в мозге

Плохое качество сна может быть связано с изменениями в работе мозга, напоминающими ранние стадии болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Бингемтонского университета, проанализировавшие данные более 1300 человек. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurobiology of Aging (NA).

Исследователи изучили снимки мозга взрослых разных возрастов и обнаружили, что последствия плохого сна зависят от возраста человека. У молодых людей нарушения сна сопровождались повышенной активностью областей мозга, связанных с движением, что может говорить о неспособности организма полностью расслабиться перед засыпанием.

У людей старше 65 лет изменения оказались более серьезными. Вместо двигательных зон у них нарушалась работа сетей мозга, отвечающих за память, внимание и мышление. Особенно выраженной эта особенность была у женщин. У пожилых участниц с плохим сном ученые выявили аномально усиленную связь между двумя крупными нейронными сетями мозга — именно такой паттерн ранее наблюдали на бессимптомных, доклинических стадиях болезни Альцгеймера. Кроме того, эти изменения были связаны с более низкими результатами тестов на память.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, что плохой сон вызывает нейродегенерацию. Однако полученные данные указывают, что хронически плохой сон может быть важным ранним сигналом неблагополучия мозга и потенциально повышенного риска возрастного снижения когнитивных функций.

Ранее ученые узнали, что регулярное пребывание при ярком дневном свете помогает быстрее засыпать.