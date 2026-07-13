Обнаружен простой способ улучшить сон без лекарств

npj: Регулярное пребывание при ярком дневном свете помогает быстрее засыпать

Регулярное пребывание при ярком дневном свете помогает быстрее засыпать, крепче спать и увеличивает продолжительность глубокого сна. К такому выводу пришли ученые из Манчестерского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Biological Timing and Sleep.

В исследовании приняли участие 89 взрослых добровольцев. В течение нескольких дней они носили датчики, измерявшие интенсивность света, воздействующего на биологические часы организма, а также фитнес-трекеры для оценки сна. Всего ученые проанализировали более 500 дней наблюдений. Оказалось, что люди, которые дольше находились при ярком дневном освещении, раньше засыпали и раньше просыпались. Кроме того, наиболее стабильный режим освещения без резких переходов от темноты к яркому свету был связан с более продолжительным глубоким сном.

По словам исследователей, глубокий сон особенно важен для восстановления организма, укрепления памяти и нормальной работы мозга. При этом современные люди часто проводят день в помещениях с тусклым освещением, а вечером, наоборот, находятся под ярким искусственным светом. Такое нарушение естественного светового режима может сбивать внутренние биологические часы и ухудшать качество сна.

Авторы считают, что улучшить ночной отдых можно без сложных методов: достаточно чаще бывать на дневном свету и придерживаться стабильного режима освещения. По их мнению, простая привычка проводить больше времени при естественном дневном свете может стать доступным способом укрепить здоровье и нормализовать сон.

Ранее ученые выяснили, что просмотр телевизора перед сном влияет на развитие болезни Альцгеймера.