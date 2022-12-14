Названы главные покупатели российского СПГ в Европе

Фонд нацэнергобезопасности: Франция и Испания — главные импортеры российского СПГ в Европе

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал главными импортерами российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе Францию и Испанию — за первые девять месяцев 2022 года эти страны приняли около 60 процентов всех партий, поступивших в регион. Его слова цитирует РИА Новости.

«За первые девять месяцев ЕС импортировал 12 миллионов тонн российского СПГ, почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — добавил эксперт. Он напомнил, что санкции ЕС коснулись российского СПГ, однако страны блока запретили поставки оборудования для его производства и предоставление услуг в этой сфере.

Гривач оценил российский экспорт СПГ с января по сентябрь примерно в 25 миллионов тонн (плюс шесть процентов в годовом выражении). В основном Россия отправляла газ с Сахалина, Ямала и среднетоннажных проектов на Балтике. Специалист подчеркнул, что вскоре мощности страны по выпуск СПГ увеличатся — недавно «Газпром» запустил новый СПГ-завод под Выборгом на 1,5 миллиона тонн в год, а в 2023 году «Новатэк» с партнерами намерен запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2» на 6,5 миллиона тонн в год.

В то же время власти ЕС активно обсуждают введение потолка цен на весь получаемый газ. 12 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что страны блока скоро договорятся о введении механизма — по ее словам, это может произойти в ближайшие дни. 22 ноября ЕК предложила ввести «динамический» потолок цен на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (около 3000 долларов за тысячу кубометров), однако многие государства ЕС сочли этот уровень слишком высоким и, следовательно, неэффективным.