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12:33, 22 января 2023Экономика

В Европе заявили о преодолении энергетической зависимости от России

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз преодолел энергетическую зависимость от России

Фото: Shutterstock

Евросоюз (ЕС) смог полностью преодолеть энергетическую зависимость от России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Diário.

«Мы за несколько месяцев устранили энергетическую зависимость от России, которую создавали годами», — отметил он. Боррель добавил, что ЕС прошел чрезвычайно напряженную фазу роста цен на газ, но они вернулись к дофевральским значениям. Резкий пик в августе во многом был вызван спекулятивной напряженностью на рынках, считает он.

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По мнению Борреля, напряженность на энергетическом рынке уже нельзя связывать с событиями на Украине. «Это структурная проблема энергетики и, в частности, соотношения цен на газ и электроэнергию», — пояснил он.

Боррель 19 января говорил, что в 2023 году Евросоюз, за исключением, возможно, Венгрии, сможет полностью избавиться от российских энергоресурсов. По его словам, Будапешт может сохранить закупки по политическим причинам. Тем не менее, уверен Боррель, такая ситуация еще раз свидетельствует, что Россия «заплатит высокую цену» за конфликт на Украине.

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Платон Щукин
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