Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:59, 19 января 2023Экономика

Евросоюз приготовился к полному избавлению от российских энергоресурсов

Боррель заявил, что ЕС окончательно откажется от российских энергоресурсов до конца года
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Tomas Cuesta / Reuters

В 2023 году Евросоюз, за исключением, возможно, Венгрии, сможет полностью избавиться от российских энергоресурсов. Об этом в ходе выступления в Международном университете в Испании заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, Будапешт может сохранить закупки по политическим причинам. Тем не менее, уверен Боррель, такая ситуация еще раз свидетельствует, что Россия «заплатит высокую цену» за конфликт на Украине.

Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна рассчитывает на финансовую помощь ЕС для строительства новых газопроводов, которые помогут ей получать газ из альтернативных источников. До этого госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер называл три направления, по которым страна может получать газ нероссийского происхождения.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Желание Европы максимально отказаться от энергоресурсов из России сформировалось весной 2022 года, на фоне начала боевых действий на Украине. Эмбарго на поставки угля вступило в силу в августе 2022 года, на нефть — в декабре, а на нефтепродукты начнет действовать с 5 февраля.

Ситуация с газом выглядит более сложной, однако импорт из России по трубопроводам продолжает сокращаться, и руководство ЕС демонстрирует все большую уверенность, что потребность в нем вскоре пропадет.

Ранее вице-премьер Александр Новак говорил о готовности возобновить поставки по газопроводу «Ямал — Европа», если партнеры «Газпрома» продемонстрируют такое желание. Кроме того, Россия инициировала проект строительства газового хаба в Турции, откуда можно было бы вести поставки в Европу. Анкара активно поддерживает идею, но ожидает, что хаб станет площадкой для продажи газа от разных поставщиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Евросоюз приготовился к полному избавлению от российских энергоресурсов
Александр Васильев оценил наряд Агаты Муцениеце фразой «старушка у подъезда»
Москвичка пожаловались на массовое нашествие крыс в квартирах многоэтажки
Внешний долг России за год снизился на 100 миллиардов долларов
Лавров ответил на вопрос о помиловании осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги
Пытавшегося вывезти порох на Украину россиянина приговорили к 4,5 года колонии
Наркоторговцы угнали самолет, забыли про топливо и погибли
ВСУ четвертый раз за сутки обстреляли граничащий с Украиной российский регион
Создан крупнейший каталог Млечного Пути с тремя миллиардами объектов
В аэропорту Лондона у страдающей от аллергии пенсионерки отобрали лекарства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.