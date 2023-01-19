Евросоюз приготовился к полному избавлению от российских энергоресурсов

Боррель заявил, что ЕС окончательно откажется от российских энергоресурсов до конца года

В 2023 году Евросоюз, за исключением, возможно, Венгрии, сможет полностью избавиться от российских энергоресурсов. Об этом в ходе выступления в Международном университете в Испании заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, Будапешт может сохранить закупки по политическим причинам. Тем не менее, уверен Боррель, такая ситуация еще раз свидетельствует, что Россия «заплатит высокую цену» за конфликт на Украине.

Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна рассчитывает на финансовую помощь ЕС для строительства новых газопроводов, которые помогут ей получать газ из альтернативных источников. До этого госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер называл три направления, по которым страна может получать газ нероссийского происхождения.

Желание Европы максимально отказаться от энергоресурсов из России сформировалось весной 2022 года, на фоне начала боевых действий на Украине. Эмбарго на поставки угля вступило в силу в августе 2022 года, на нефть — в декабре, а на нефтепродукты начнет действовать с 5 февраля.

Ситуация с газом выглядит более сложной, однако импорт из России по трубопроводам продолжает сокращаться, и руководство ЕС демонстрирует все большую уверенность, что потребность в нем вскоре пропадет.

Ранее вице-премьер Александр Новак говорил о готовности возобновить поставки по газопроводу «Ямал — Европа», если партнеры «Газпрома» продемонстрируют такое желание. Кроме того, Россия инициировала проект строительства газового хаба в Турции, откуда можно было бы вести поставки в Европу. Анкара активно поддерживает идею, но ожидает, что хаб станет площадкой для продажи газа от разных поставщиков.