Венгрия попросила у Евросоюза помощи в замене российского газа

Глава МИД Венгрии Сийярто попросил помощи Евросоюза в строительстве новых газопроводов

Будапешт рассчитывает на финансовую помощь Евросоюза (ЕС) в вопросе строительства новых газопроводов для поставок газа в Центральную Европу, потому что в них заинтересованы все страны региона. Об этом на пресс-конференции с болгарским коллегой Николаем Милковым заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

По его словам, дополнительная инфраструктура, как газопроводы, так и интерконнекторы, поспособствует увеличению поставок газа из Азербайджана, который поможет частично заменить российский газ. А значит, вырастет общая энергобезопасность региона.

«Мы, жители Центральной Европы, обоснованно ждем, что Евросоюз окажет поддержку, даст финансирование для строительства новых трубопроводов и развития инфраструктуры», — подчеркнул Сийярто.

Венгерский дипломат напомнил, что его страна остается одной из самых важных в транзитном отношении, в прошлом году через нее поступило 4,8 миллиарда кубометров газа. Он подчеркнул, что поддержка болгарской стороны важна для Будапешта.

Ранее госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер рассказал о трех направлениях, с помощью которых республика в перспективе может заменить российский газ, причем по одному из них работа уже проводится. Речь идет о договоре на поставку миллиарда кубометров топлива в год через СПГ-терминал в хорватском Крке, для чего предварительно необходимо увеличить его мощность.

Другим способом названо начало добычи на румынском газовом месторождении Neptun, а третьим — начало импорта азербайджанского газа. Однако для каждого из них нужно финансирование, а пока российский газ занимает на национальном рынке 85 процентов.

Еще в прошлом году премьер-министр Словении Роберт Голоб предложил построить газопровод в Венгрию для поставок газа из Алжира. Он подчеркнул, что соседняя республика оказалась в сложном положении и ей необходимо протянуть руку помощи.