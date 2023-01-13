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14:54, 13 января 2023Экономика

В Венгрии рассказали о работе по замене российского газа

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер заявил о невозможности быстрой замены российского газа

Фото: Osman Orsal / Reuters

Венгрия не может моментально отменить зависимость от российского газа и нефти, так как первый занимает на национальном рынке 85 процентов, а вторая — 65 процентов. Об этом в эфире телеканала М1 рассказал госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, передает РИА Новости.

Вместе с тем дипломат назвал три направления, с помощью которых республика в перспективе может заменить российский газ, причем по одному из них работа уже идет. Речь идет о договоре на поставку миллиарда кубометров топлива в год через СПГ-терминал в хорватском Крке, для чего предварительно необходимо увеличить его мощность.

Вторым способом видится начало добычи на румынском газовом месторождении Neptun, а третьим — начало импорта азербайджанского газа, заявил Менцер. Все варианты требуют серьезных расходов и времени.

Венгрия в связи с зависимостью от российских энергоресурсов является главным противником антироссийских санкций в Евросоюзе. В частности, она добилась вывода поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» из-под эмбарго, а также пыталась помешать введению потолка цен на газ.

При этом в стране одна из самых низких средних зарплат в Евросоюзе — всего 12,6 тысячи евро в год (76 тысяч рублей в месяц), хуже ситуация обстоит только в Болгарии (62,4 тысячи рублей в месяц). Средняя зарплата в ЕС превышает 200 тысяч рублей в месяц по текущему курсу.

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Платон Щукин
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