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15:46, 6 декабря 2022Экономика

Соседняя страна решила помочь Венгрии отказаться от российского газа

Премьер Словении Голоб: страна построит трубопровод в Венгрию для поставок алжирского газа

Фото: Guido Kirchner / Globallookpress.com

Словения планирует построить трубопровод в Венгрию, по которому будет поставляться алжирский газ, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Роберта Голоба. Таким образом Любляна хочет помочь своим восточным соседям отказаться от российских энергоресурсов, подчеркнул он.

«Давайте протянем руку помощи нашим восточным соседям, [в том числе] венграм. Венгрия полностью зависит от российского газа, но не только она. Австрия находится в аналогичном положении. Соседи [должны] помочь им решить эту проблему — они не могут сделать это самостоятельно», — заявил Голоб.

В ноябре Словения заключила контракт с Алжиром на импорт 300 миллионов кубометров газа в год — для этого будет возобновлена прокачка по трубопроводам через Италию. Как отмечает FT, сделка позволит стране сократить закупки российского газа на треть, а также перенаправить часть потоков в Венгрию, если будет построен новый газопровод.

Венгрия, не имеющая выхода к морю и лишенная возможности получать партии сжиженного газа (СПГ), уже договорилась об импорте топлива со всеми соседними странами, кроме Словении. Тем не менее 85 процентов потребляемого ею газа по-прежнему поступает из России, прежде всего по «Турецкому потоку», приводит газета данные венгерского МИД.

Хотя Будапешт добился исключения из возможных ограничений ЕС на импорт российского газа и заключил с Москвой соглашение о дополнительных поставках, страна все же намерена отказаться от топлива из России и активно диверсифицирует импорт. Как пишет FT, Голоб сделал заявление о новом газопроводе после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Оба лидера заявили, что будут содействовать строительству трубопровода и, по словам Голоба, он может быть запущен уже «примерно через два-три года».

«Мы хотим искоренить эту зависимость (от поставок российского газа — прим. "Ленты.ру"). Венгрия построила связи в других направлениях, но этих возможностей недостаточно для достижения полной диверсификации. Я планирую прагматично сотрудничать со Словенией», — цитирует издание Орбана.

Благодаря тесным связям с Россией Венгрии удалось договориться с «Газпромом» об отсрочке платежей за поставляемый газ, соответствующее соглашение подписала местная энергетическая компания MVM. Будапешт получил три года отсрочки платежей на сумму примерно 1,9 миллиарда евро. При этом стране, вероятно, придется заплатить России минимум 4 миллиарда евро за газ в зимний период, подсчитал ранее Bloomberg.

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Софья Ермакова
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