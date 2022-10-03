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Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежей

Венгерская энергокомпания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке оплаты за газ

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Венгерская энергетическая компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежей за поставляемый газ, пишет Index со ссылкой на слова министра экономического развития страны Мортона Надя.

Наличие в контракте с «Газпромом» возможности откладывать оплату газа в течение зимы повышает финансовую стабильность группы MVM в условиях высокой неопределенности на мировых и европейских энергорынках, указывает Index. При этом Венгрия даже в период кризиса обеспечена надежными поставками за счет долгосрочных контрактов с российским газовым гигантом.

Кроме договоренностей с «Газпромом» MVM намерена ускорить внедрение альтернативных источников энергии. MVM — одна из крупнейших энергетических компаний в Венгрии и единственный в стране производитель и продавец электроэнергии.

В сентябре 2021 года венгерская MVM договорилась с «Газпромом» о двух долгосрочных контрактах, предусматривающих поставки 4,5 миллиарда кубометров топлива в год по трубопроводам через Сербию и Австрию. А 13 августа МИД Венгрии сообщил о поставках газа со стороны российской компании сверх установленных контрактов.

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Платон Щукин
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