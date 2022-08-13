В Венгрии заявили о поставках «Газпромом» газа сверх контрактов

В МИД Венгрии сообщили, что «Газпром» начал поставки газа сверх установленных контрактов

В МИД Венгрии заявили, что российская компания «Газпром» начала поставки газа сверх установленных контрактов по результатам переговоров главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт собрался договориться с Москвой о покупке еще 700 миллионов кубометров газа в течение лета, чтобы спокойно пройти зимний период.

В сентябре 2021 года венгерская MVM договорилась с «Газпромом» о двух долгосрочных контрактах, предусматривающих поставки 4,5 миллиарда кубометров топлива в год по трубопроводам через Сербию и Австрию.