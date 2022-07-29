Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Венгрия собралась закупить в России еще газа

Премьер Венгрии Орбан заявил о намерении страны купить в России 700 млн кубометров газа

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Власти Венгрии собрались договориться с Россией о покупке еще 700 миллионов кубометров газа в течение лета, чтобы спокойно пройти зимний период. Об этом в эфире местного радио заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает РИА Новости.

До этого правительство объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое в том числе предусматривало увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров и поиск 700 миллионов кубометров газа, чтобы заполнить хранилища. Также в списке мер содержится запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции и продление сроков работы атомной электростанции «Пакш».

На прошлой неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал о намерении начать новые переговоры по поводу поставок в республику российского газа.

В сентябре прошлого года венгерская MVM договорилась с «Газпромом» о двух долгосрочных контрактах, предусматривающих поставки 4,5 миллиарда кубометров топлива в год по трубопроводам через Сербию и Австрию.

Орбан остается главным критиком политики Евросоюза в отношении поставок энергоносителей из России, а также в целом антироссийских санкций. Требования по экономии газа, которое продвигала Еврокомиссия, он и вовсе сравнил с холокостом, за что подвергся критике внутри страны. Позднее политик допустил еще одно расистское высказывание, заявив о нежелании венгров становиться «смешанной расой». Советник премьера Жужа Хегедюш, проработавшая с ним более 20 лет, уволилась после этой речи, назвав ее достойной Йозефа Геббельса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе ВСУ из HIMARS по тюрьме с пленными бойцами «Азова»
Производитель водки Smirnoff оценил потери от ухода из России
В ЛНР сообщили об обстреле города Сватово «Точкой-У»
На Украине пожаловались на стрельбу ВСУ вслепую
Увеличение поставок газа из России сочли возможным для одной страны ЕС
Россиянам предложили авторские туры по двум экзотическим направлениям
Кардиолог назвала простые способы профилактики сердечного приступа
Минобороны России рассказало о ликвидации украинского комплекса «Точка-У» в ДНР
Магазин Mango открылся в Москве
ВКС России уничтожили пусковую установку «Тор-М1» под Харьковом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.