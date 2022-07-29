Венгрия собралась закупить в России еще газа

Премьер Венгрии Орбан заявил о намерении страны купить в России 700 млн кубометров газа

Власти Венгрии собрались договориться с Россией о покупке еще 700 миллионов кубометров газа в течение лета, чтобы спокойно пройти зимний период. Об этом в эфире местного радио заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает РИА Новости.

До этого правительство объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое в том числе предусматривало увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров и поиск 700 миллионов кубометров газа, чтобы заполнить хранилища. Также в списке мер содержится запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции и продление сроков работы атомной электростанции «Пакш».

На прошлой неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал о намерении начать новые переговоры по поводу поставок в республику российского газа.

В сентябре прошлого года венгерская MVM договорилась с «Газпромом» о двух долгосрочных контрактах, предусматривающих поставки 4,5 миллиарда кубометров топлива в год по трубопроводам через Сербию и Австрию.

Орбан остается главным критиком политики Евросоюза в отношении поставок энергоносителей из России, а также в целом антироссийских санкций. Требования по экономии газа, которое продвигала Еврокомиссия, он и вовсе сравнил с холокостом, за что подвергся критике внутри страны. Позднее политик допустил еще одно расистское высказывание, заявив о нежелании венгров становиться «смешанной расой». Советник премьера Жужа Хегедюш, проработавшая с ним более 20 лет, уволилась после этой речи, назвав ее достойной Йозефа Геббельса.