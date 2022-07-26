Орбан сравнил требования по экономии газа с Холокостом и подвергся жесткой критики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил европейские требования по экономии газа с Холокостом, за что подвергся жесткой критике, сообщает немецкий телеканал N-TV.

В ходе выступления перед сторонниками в румынском курортном городе Байле-Туснад Орбан раскритиковал призывы Еврокомиссии (ЕК) сократить потребление газа, отметив, что не представляет, как это можно осуществить, однако у Германии, очевидно, есть свое «ноу-хау».

«Например, есть последнее предложение Еврокомиссии, в котором говорится, что каждый должен в обязательном порядке сократить потребление газа на 15 процентов. Я не понимаю, как это можно обеспечить, хотя есть немецкое ноу-хау для этого, — с прежних времен, я имею в виду», — сказал Орбан.

Отмечается, что выступление политика вызвало «серьезную озабоченность» Ассоциации еврейских общин Венгрии из-за «расистских высказываний». «В силу нашего исторического опыта и семейных историй, которые живут с нами, важно выступать против вводящих в заблуждение заявлений, сделанных в общественной жизни», — подчеркнули в объединении.

Евродепутат от Венгрии Каталин Чех опубликовала в Twitter отрывок речи Орбана на английском, добавив: «Да, это шутка о газе и нацистской Германии».

Ранее Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе. Он также отметил, что Европа нуждается в новой стратегии в украинском конфликте, нацеленной на мир.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обвинил премьер-министра Венгрии в «российской пропаганде». В Европейском союзе готовность Орбана наладить диалог с Россией также расценили как предательство.