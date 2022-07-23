Орбан заявил о потере правительств в Европе из-за санкций против России

Премьер Венгрии Орбан заявил о потере правительств и кризисе в Европе из-за санкций

Санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах. Санкции не пошатнули Москву. Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское», — сказал премьер.

По словам Орбана, большая часть мира также демонстративно не поддержала Европу. «Все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами», — сказал он.

Он также отметил что Европа нуждается в новой стратегии в украинском конфликте, нацеленной на мир. «Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», — объяснил он.