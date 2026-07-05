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05:19, 5 июля 2026Из жизни

Названы отличия настоящего меда от подделки

Роскачество: Настоящий мед от подделки можно отличить по консистенции, запаху и привкусам
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Фальсификат меда можно определить по мутной консистенции, расслоению, неестественным запахам и привкусами, а также по отсутствую документов. Ключевые отличия настоящего меда от подделки РИА Новости назвали в Роскачестве.

Как пояснили в организации, натуральный мед имеет жидкую или густую консистенцию. «У подделки или меда плохого качества может наблюдаться мутная консистенция или расслоение, возможно присутствие осадка. Аромат натурального меда — легкий, приятный, характерный для сорта. У фальсификата же может быть посторонний запах», — сообщили в Роскачестве.

Вкус меда зависит от его сорта — в основном он сладкий, иногда с небольшой горечью. Фальсификат же может иметь несвойственный меду привкус, в том числе карамельный или кисловатый.

Кроме того, качество натурального меда должно быть зафиксировано в документах, в частности ветеринарным свидетельством. В связи с этим в Роскачестве советуют покупать продукт у проверенных производителей и в надежных точках.

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Также стоит обращать внимание на наличие российского Знака качества на упаковке, поскольку маркировка гарантирует соответствие требованиям безопасности, отмечают в организации.

Как напомнили в Роскачестве, в 2024 году вступили в силу поправки в федеральный закон о пчеловодстве, согласно которым мед определяется классификатором продукции, техрегламентами и стандартами. Продукт, в составе которого найдены несвойственные природе ингредиенты, будет считаться фальсификатом.

Ранее фермер и эксперт бренда Greek Legend Яннис Вутактакис назвал «Ленте.ру» действенные способы проверить качество оливкового масла.

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