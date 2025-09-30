Из жизни
18:06, 30 сентября 2025Из жизни

Назван способ отличить настоящее оливковое масло от подделки

Фермер Вутактакис предложил проверять качество оливкового масла по послевкусию
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Pxhere

Фермер и эксперт бренда Greek Legend Яннис Вутактакис назвал действенные способы проверить качество оливкового масла. Своими советами он поделился с «Лентой.ру».

По словам Вутактакиса, качественное и настоящее масло Extra Virgin отличается запахом свежих оливок и нотами трав, фруктов или орехов в аромате. «Во вкусе присутствует деликатная, едва ощутимая горчинка — характерный маркер полифенолов и показатель высокого качества продукта», — заметил он. Подделку же, по его словам, можно отличить по химическому послевкусию или отсутствию вкуса.

Домашний лайфхак — проверка аромата: налейте 15-20 миллилитров масла в маленький стеклянный стакан, слегка подогрейте его в руках (до 25-28 градусов Цельсия), накройте сверху и вдохните. Качественное масло имеет свежие ноты (свежескошенная трава, зеленое яблоко, луговое разнотравье). Неприятные запахи (прогорклость, плесень, краска) указывают на подделку или низкое качество

Яннис Вутактакисфермер

Эксперт подсказал и другой метод проверить качество масла: оставить его на ночь в холодильнике. Если оно загустело или появился осадок, продукт натуральный. Поддельное масло останется жидким.

Вутактакис предупредил, что зачастую производители смешивают оливковое масло разных сортов и урожаев, причем иногда даже из разных стран. При помощи химических процессов они придают получившейся смеси один цвет и консистенцию и даже улучшают вкус. Поэтому фермер рекомендует выбирать продукт, на этикетке которого как можно более подробно указано, где и как было произведено масло.

«Нередко на этикетке указывается, что продукт "итальянский", хотя в составе лишь около десяти процентов масла из Италии, а остальное — из Испании, Туниса, Марокко, Турции и других стран», — отметил Вутактакис.

Ранее сообщалось, что археологи впервые узнали состав гарума — самого дорогого соуса Древнего Рима. В некоторых регионах гарум полностью заменял поварам соль.

.
    Все новости