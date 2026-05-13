20:59, 13 мая 2026

В Омске пытавшийся покинуть город шар-памятник заменят на новый

Антонина Черташ
Фото: Andrei Stepanov / Shutterstock / Fotodom

В Омске на площади Бухгольца заменят знаменитый шар «Держава», который в 2014 году едва не укатился из города во время урагана. Об этом сообщает журнал «Бизнес-курс»

Существующая конструкция, установленная в центре города у Речного вокзала почти 30 лет назад, задумывалась как временная и была сделана из легкого стеклопластика. Автор памятника Василий Трохимчук не успел воплотить задумку в полной мере. «Держава» должна была быть выполнена из прочных материалов и в финальном варианте напоминать металлическое ядро или каплю чернил, в которой отражается город. Однако средства на переделку так и не были выделены. В августе 2014 года шар-памятник не выдержал сильного урагана: он оторвался от постамента и покатился по площади, мгновенно став интернет-мемом. Пользователи стали писать, что это «шар, пытавшийся покинуть Омск». Позже даже появилась игра, в которой по сюжету «Державе» нужно было помочь покинуть город.

В мае мэр Омска Сергей Шелест заявил, что сохранить прежнюю «Державу» невозможно из-за ее плохого технического состояния. Однако ей уже готовят замену. Новый шар наконец обретет монументальность, соответствующую памяти основателей Омска. Его изготовят из прочных материалов — рассматриваются варианты из бетона, бронзы или искусственного камня. Уникальные барельефы для памятника подготовил местный скульптор Михаил Минин, который вплел в каждый рельеф по букве из названия города, — обойдя шар кругом, горожане смогут прочитать «Омск».

Работы по благоустройству площади ведутся на средства мецената Михаила Сутягинского и ГК «Титан» и должны завершиться к 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что 3D-модели Тульского кремля и ряда храмов в области появились на сайте проекта «3D-наследие: сохраняя культуру». Детальные трехмерные модели создали на основе снимков с беспилотников, которые сделала компания «Геоскан», выполняя аэрофотосъемку области.

