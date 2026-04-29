11:12, 29 апреля 2026

Кремль и храмы в России перевели в 3D-формат

Созданы 3D-модели Тульского кремля и храмов области
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Изображение: «Геоскан»

3D-модели Тульского кремля и ряда храмов в области появились на сайте проекта «3D-наследие: сохраняя культуру», передает портал «Родина».

Детальные трехмерные модели создали на основе снимков с беспилотников, которые сделала компания «Геоскан», выполняя аэрофотосъемку области.

На сайте можно увидеть трехмерные модели Тульского кремля, собора Николая Чудотворца в Епифане, Свято-Успенский женский скит, Свято-Казанский храм в Богородицке, церковь Казанской иконы Божией Матери в Савино, церковь Спаса Всемилостивого в Спасском, храм Сергия Радонежского на Куликовом поле, храм Успения Пресвятой Богородицы в Николо-Вяземском, а также мемориал «Защитникам неба Отечества».

Отмечается, что «3D-наследие: сохраняя культуру» — проект по сохранению мирового культурного наследия в цифровом формате. На одном портале собраны 3D-модели исторических памятников, доступные для просмотра и изучения. Библиотека регулярно пополняется новыми материалами от компаний-участников из России и других стран.

В прошлом году Новгородский кремль назвали одним из самых красивых замков в мире. Он был включен в тематический список, составленный авторами CNN.

