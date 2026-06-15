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09:48, 15 июня 2026Наука и техника

Китай запустил ракету Lijian-1 Y14 с восемью спутниками

«Синьхуа»: Китай успешно запустил ракету Lijian-1 Y14 с восемью спутниками
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: 中国新闻社 / Wikimedia

Китай успешно запустил ракету Lijian-1 Y14 (Kinetica 1 Y14) с восемью спутниками. Об этом сообщает «Синьхуа».

Коммерческий носитель стартовал сегодня, 15 июня, в 06:44 по московскому времени с площадки на северо-западе Китая.

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Ранее агентство сообщило, что ракета Zhuque-2E Y6 запустила на околоземную орбиту спутники связи Spacesail DTC 01 и China Mobile 02.

В апреле «Синьхуа» рассказало, что Китай впервые в 2026-м запустил ракету Kinetica-1 с восемью спутниками, включая космический аппарат дистанционного зондирования Земли Gaofen-07A02.

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