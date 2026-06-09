Китай запустил ракету Zhuque-2E Y6 со спутниками связи

«Синьхуа»: Китай запустил ракету Zhuque-2E Y6 с двумя спутниками связи

Ракета Zhuque-2E Y6 запустила на околоземную орбиту спутники связи Spacesail DTC 01 и China Mobile 02. Об этом сообщает «Синьхуа».

Носитель с двумя космическими аппаратами стартовал с пусковой площадки Дунфэн сегодня, 9 июня, в 11:23 московского времени. По данным агентства, пуск прошел успешно.

В апреле Китай впервые в 2026-м запустил ракету Kinetica-1 (Lijian-1) с восемью спутниками, включая космический аппарат дистанционного зондирования Земли Gaofen-07A02.

В марте КНР запустила ракету Jielong-3 (Smart Dragon-3) с группой низкоорбитальных спутников CentiSpace-2, предназначенных для обеспечения дополнительной спутниковой навигации.