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15:51, 9 июня 2026Наука и техника

Китай запустил ракету Zhuque-2E Y6 со спутниками связи

«Синьхуа»: Китай запустил ракету Zhuque-2E Y6 с двумя спутниками связи
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Liu Fang / XinHua / Globallookpress.com

Ракета Zhuque-2E Y6 запустила на околоземную орбиту спутники связи Spacesail DTC 01 и China Mobile 02. Об этом сообщает «Синьхуа».

Носитель с двумя космическими аппаратами стартовал с пусковой площадки Дунфэн сегодня, 9 июня, в 11:23 московского времени. По данным агентства, пуск прошел успешно.

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В апреле Китай впервые в 2026-м запустил ракету Kinetica-1 (Lijian-1) с восемью спутниками, включая космический аппарат дистанционного зондирования Земли Gaofen-07A02.

В марте КНР запустила ракету Jielong-3 (Smart Dragon-3) с группой низкоорбитальных спутников CentiSpace-2, предназначенных для обеспечения дополнительной спутниковой навигации.

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