Китай запустил ракету Jielong-3 с морской платформы

Китай запустил ракету Jielong-3 со спутниками CentiSpace-2 с морской платформы

Китай запустил ракету Jielong-3 (Smart Dragon-3) с группой низкоорбитальных спутников CentiSpace-2, предназначенных для обеспечения дополнительной спутниковой навигации. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Запуск носителя с космическими аппаратами осуществлен Тайюаньским центром запуска спутников с платформы в Желтом море вблизи города Хайян провинции Шаньдун. «Все спутники были доставлены на запланированную орбиту», — говорится в заявлении агентства.

Ранее «Синьхуа» сообщило, что носитель Kuaizhou-11 Y7 с космическими аппаратами Juntian-1-04A, Dongpo (три спутника), Yuxing-3 (два), Weitong-1-01 и Xiguang-1-06 стартовал с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Также в марте ракета Long March 2D с экспериментальными космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли Shiyan-30 03 и Shiyan-30 04 стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань в Юго-Западном Китае.